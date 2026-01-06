【台北共同】6日の台湾の代表的な株価指数である加権指数は史上最高値の3万0576.30となった。初めて3万を超えた前日に続き上昇した。半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が相場をけん引した。中央通信社によると、TSMCも上場来高値で取引を終えた。人工知能（AI）関連の需要が旺盛なため業績が伸びるとの見方が広がった。