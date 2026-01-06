三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの亀澤宏規社長は６日、日本銀行の今後の金融政策について「個人的には今年前半にも次の利上げをした方がいい」と語った。同日、東京都内で開かれた経済３団体の新年祝賀パーティーの会場で、記者団の取材に応じた。日銀は昨年１２月の金融政策決定会合で、政策金利を約３０年ぶりの高水準となる０・７５％程度に引き上げたばかりだが、亀澤氏は「インフレ対応はあまり遅くならないほうがい