新体制発表会見でポーズをとるJ1東京Vの城福監督（中央）ら＝6日、東京都稲城市昨季J1で17位だった東京Vが6日、東京都稲城市で新体制発表会見を開いた。守備で踏ん張って残留を果たした昨季を踏まえ、城福監督は「他のチームと同じことをやっていては勝てない。われわれらしくしっかり戦いたい」とハードワークの大切さを口にした。2月に開幕する百年構想リーグでのユニホームがお披露目され、MF森田は背番号が7から10に変更。