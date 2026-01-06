俳優の川崎麻世が5日、自身のアメブロを更新。出演する舞台の千穐楽の朝に、妻・花音さんが用意した“勝負飯”を公開した。【映像】“21歳差婚”川崎麻世、結婚式での夫婦ショット披露川崎は「妻が作った勝負飯」というタイトルでブログを更新。「明治座千穐楽には妻の花音が皆様にご挨拶と楽屋の帰り支度に来てくれました」とつづり、楽屋前での密着ショットを公開した。またこの日の朝食について「朝は妻の釣り仲間から頂