華道家の假屋崎省吾さん（67）が6日、自身のブログを更新。同日午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強の地震が発生した際の松江市の状況をつづった。假屋崎さんは「なんとなんと、島根県松江市大根島の日本庭園由志園さんで個展搬入中に震度5強の地震が発生」と報告した。続いての投稿で「まだまだ余震が何度かありほんとに心配なんですが、搬入、中止したら、個展の幕があかないので、頑張るしかないですね」と心境を明か