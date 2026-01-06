犬がみせる理解不能な行動 1.何もない場所をジッと見つめて吠える 犬が何もない場所をジッと見つめて吠えると、人間は不可思議に思うかもしれません。 犬には、人間の視覚・嗅覚・聴覚では感じることのできない何かを感知することができます。人間よりもはるかに優れた能力を持っているからです。 犬がジッと見つめている方向から、人間には感知することのできない動き・ニオイ・音・声などを感じ取っているのかもしれません