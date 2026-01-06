日本での開催は32年ぶりとなるアジア競技大会と、日本では初開催のアジアパラ大会は、ことし9月から10月にかけて愛知・名古屋で開かれます。 【写真を見る】｢アジア大会｣ 観戦チケットの販売価格や時期は？今年9月～10月にかけて開催 膨れ上がった大会経費… 経済効果どうなる？ （愛知県･大村秀章知事 1月6日正午すぎ 連合愛知 新春交礼会)「2026年はなんといってもアジア・アジアパラ大会。マスコットのホノホンとウズミ