フィンエアーは、大阪/関西〜ヘルシンキ線を6月30日から増便する。当初は夏スケジュール期間中、1日1往復の運航を予定していた。大阪/関西発水・金・日曜、ヘルシンキ発火・木・土曜の週3往復を増便し、週10往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。増便期間は10月24日まで。これにより夏スケジュール、日本路線は東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部発着を含む4路線、最大で週28往復を運航することになる。■ダイヤ