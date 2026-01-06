全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・京島の書店『kamos（かもす）』です。両輪で“醸す”本を届ける短パンにビーチサンダルがよく似合う店主は、この特集でなんと3人目。柳下藍さん、北澤華蓮さんと共に2025年5月にオープンした『kamos』の共同代表を務める大久保勝仁さんだ。店から歩いて5分ほどの銭湯『電気湯』の4代目でもある。年配の常連客が互いをリスペクトし、気