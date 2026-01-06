コンセプトは「PIONEER GRAPHIC」だ。東京ヴェルディは１月６日、J１百年構想リーグの新ユニホームデザインを発表した。クラブは公式サイトで「始祖鳥をモチーフに、新たな進化と飛躍への意志を表現した」限定デザインと説明。シャツの裾には地球環境へ配慮したソーシャルアクションを指す「TOKYO♡GREEN（トウキョウラブ・グリーン）」のロゴが配置されている。 公式Xでもデザインが公開されると、「今年も最高