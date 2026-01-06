新体制発表会見で意気込みを語るC大阪のGK中村＝6日、ヨドコウ桜スタジアムJ1のC大阪は6日、大阪市のヨドコウ桜スタジアムで新体制発表記者会見を行い、新加入選手らが出席した。昨年、ポルトガルのポルティモネンセを退団して無所属の期間を過ごした元日本代表GK中村は「トレーニングはやっていた。自分の力を発揮してチームに貢献できるようにしたい」と意気込みを示した。昨年3月までJ1広島の強化本部長を務め、同12月に就