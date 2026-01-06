¡ØÀ¯Î¬·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¸µÎø¿Í¡Ê¸½¾å»Ê¡Ë¤ËÉü±ï¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¿¹ºé¤µ¤ä¡§Ì¡²è¡¢¥­¥à¥é¤Þ¤·¤å¤í¤¦¡§¸¶ºî ¡¢ºû¸¶°¡Èþ¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÀ¯Î¬·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¸µÎø¿Í¡Ê¸½¾å»Ê¡Ë¤ËÉü±ï¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àµÞÀÂ¤·¤¿·»¤ËÂå¤ï¤ê»Ò¼ß²È¤ò·Ñ¤¤¤À¤Ï¤º¤Î¸µÎø¿Í¡¦¥Ç¥Ë¥¹¤¬¡¢²¦µÜÊ¸´±¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ÎÁ°¤Ë¾å»Ê¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡£3Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Í¥¤·¤¯¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥¹¤Ë¸ÍÏÇ¤¤