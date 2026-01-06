大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）では秀吉（池松壮亮）が信長（小栗旬）の足軽から大名に取り立てられるという立身出世が描かれる。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「侍ではなかった秀吉がどうやって信長の家臣となったのかについては諸説ある」という――。※本稿は、濱田浩一郎『秀吉と秀長天下統一の軌跡』（内外出版社）の一部を再編集したものです。■村の仲間のツテで仕官した説秀吉は織田信長に天文23年（1554）に仕えたと