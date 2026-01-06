ガールズグループApinkが、カムバックと同時に国内外のチャートを席巻した。【写真】年の差9歳…Apinkメンバーと交際中の男性作曲家Apinkが1月5日にリリースした11thミニアルバム『RE：LOVE』のタイトル曲『Love Me More』は、同日午後7時時点でBugsリアルタイムチャート1位、6日午前8時時点でMelon「最新発売（1週）」チャートで1位を記録した。グローバルチャートでも好スタートを切っている。新アルバム『RE：LOVE』は1月6日午