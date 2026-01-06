映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「天使愛美麗」の意味は？中国語で「天使愛美麗」と表す日本の映画はなんでしょう？ヒントは、クリームブリュレをトントンする仕草が特徴的な映画です。いったい、中国語で「天使愛美麗」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アメリ」でした！「アメリ」は、2001年11