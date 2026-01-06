冬休みが終わり、6日から日常が戻ってきました。静岡市駿河区の「中田小学校」では、6日朝、久しぶりに子どもたちが登校。（市立中田小学校早川 泉 校長）「あけましておめでとうございます」（児童）「おめでとうございます」全校集会では、元気に新年のあいさつをしたあと早川泉校長が、「馬のような広い視野と準備をすることを大事に、目標に向かって力強く進んでほしい」などと呼びかけ、元気よく校歌を歌いました。教室に戻