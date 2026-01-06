中部電力が、静岡･浜岡原発の再稼働に向けた審査の中で、地震の揺れを意図的に過小評価していた疑いが明らかとなったことを受け、地元や周辺市町で波紋が広がっています。今後、再稼働の審査はどうなるのでしょうか？（中部電力林 欣吾 社長）「心より深く おわび申し上げます」中部電力がデータを不正に操作していたのは浜岡原発3号機・4号機の「基準地震動」です。「基準地震動」は、想定される最も大きい地震の揺れで原