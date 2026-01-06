ユネスコの無形文化遺産に登録されている「遊佐の小正月行事」アマハゲが吹浦地区の女鹿集落で行われ、鬼の面を被ったアマハゲたちが集落を練り歩きました。アマハゲ巡行「ヒョーヒョー！」泣く子ども「ワーッ！ワーッ！」遊佐町吹浦の女鹿集落では1月3日、高台の神社で地区の男性たちがケンダンと呼ばれるワラの衣装をまとって鬼の面を被り、神様の使いとされるアマハゲに変身。奇声を上げながら石段を下