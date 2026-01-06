お笑いトリオ「3時のヒロイン」ゆめっち（31）が5日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演した。今回は、お笑いカルテット「ぼる塾」あんりの初合コンの様子をモニタリングする企画を実施。ゆめっちも合コン未経験というが、恋愛は肉食系で「ガツガツはしてる。毎現場毎現場、出会いを求めているので。さっきもイベントで記者さんがめっちゃタイプの人がいたので、逆ナンしちゃいました」とぶっちゃけ