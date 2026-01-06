格闘家の朝倉未来が6日、都内で行われた格闘技イベント『BreakingDown』の年間表彰式「BreakingDown Award2025」に登壇した。大きなダメージを受けた昨年大みそかの『RIZIN師走の超強者祭り』のラジャブアリ・シェイドゥラエフ戦から6日が経過し、「今年の復活を宣言した。【試合後インタビュー】シェイドゥラエフ、朝倉未来に衝撃KO勝利「簡単な試合だった」RIZINの10周年を締めくくる記念大会のメインイベントで、最強王者の