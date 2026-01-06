お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が、5日放送のTBS系「今夜は5人で占います」（午後11時56分）に出演。今年の結婚運を占われた。人気占い師5人がゲストを一斉鑑定する占いバラエティー。昨年は4年間交際していた蛙亭イワクラとの破局が取り沙汰されたが、占い師軍団によると今年の伊藤の運勢は絶好調という。占い師の水晶玉子さんが「伊藤さんは天中殺が終わったので」と告げると、伊藤は「俺天中殺だったの！？」と仰天。