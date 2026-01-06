高木美帆、吉田雪乃、森重航日本オリンピック委員会（JOC）は6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本代表として、スピードスケートで女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）や吉田雪乃（寿広）、男子の森重航（オカモトグループ）や新濱立也（高崎健康福祉大職）ら、男女各7選手を認定したと発表した。