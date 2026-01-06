BCクラシックで優勝した坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（右）＝2025年11月、デルマー競馬場（共同）日本中央競馬会（JRA）は6日、「2025年度JRA賞」の競走馬部門各賞を発表し、フォーエバーヤング（5歳牡馬、矢作芳人厩舎）が年度代表馬に輝いた。記者投票248票中226票の支持を得た。世界最高賞金のG1レース、サウジカップ（1着賞金1千万ドル）で香港の名馬ロマンチックウォリアーを撃破。ドバイ・ワールドカップは3着だっ