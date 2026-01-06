西武に育成ドラフト2位で入団した今岡拓夢内野手（18）が6日、埼玉県所沢市の若獅子寮に入寮した。侍ジャパンU―18代表として昨年9月のU―18W杯で準優勝に貢献した大型遊撃手は「一番はワクワクしている。今から始まる新人合同自主トレでしっかりアピールしながら良い準備をしたいと思います」と目を輝かせた。予想外のアクシデントも冷静にさばいた。正午ごろに中国地方で発生した地震の影響で新神戸から乗車した新幹線が途