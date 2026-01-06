女性ピン芸人の吉住（36）が、5日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書新春！お年玉SP」（月曜午後11時59分）に出演。本名を明かす一幕があった。吉住は11万5000円のボイストレーニング代の領収書を提出した上で「吉住暢子（のぶこ）の人生を豊かにするための領収書です」と説明した。「芸人の吉住としては頑張ってきたかなとは思うんですけど、吉住暢子としての人生は結構おろそかになってるなと思って。プライベートを充実さ