FLYING KIDS、カーリングシトーンズの浜崎貴司（60）が6日、X（旧ツイッター）を更新。親交のあったモデルの古谷恵さんが亡くなり、追悼した。浜崎は「友人でモデルだった古谷恵さんが亡くなって、とても残念でした」と悔やみ、「彼女は旦那さんと、亡くなるまでの5年間は、夫婦でとても素敵なビストロやっていました」と、古谷さん夫妻の写真をアップ。「その5年間が彼女にとって温かな日々であったのならいいなと思っています。