岡山県内の食品卸会社などが集まる新春名刺交換会が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】岡山県食品卸同業会が“新春名刺交換会”「物価高の問題を協力して解決していこう」 岡山県食品卸同業会が新年の挨拶と情報交換などを目的に、毎年、年初めに開いているものです。 会場には、岡山県内を中心に食品メーカーや流通、小売業の関係者など約310人が集まりました。会では、岡山県食品卸同業会の渋江会長が「