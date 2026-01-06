校舎に児童や生徒たちの元気な姿が戻ってきました。岡山市や赤磐市などの小・中学校で、3学期が始まりました。 【写真を見る】岡山市などの小・中学校で3学期の始業式「勉強を頑張って友達とも遊べたらいいな」 「おはようございます。おはようございます」 岡山市北区の大元小学校です。子供たちの元気な顔がそろいました。 始業式は校内の放送システムを使って開かれ、高坂仁美校長が「午年（うまどし）の馬のような強くてし