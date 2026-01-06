瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。6日夜もおおむね晴れるでしょう。 7日は晴れたり曇ったりの天気で、夜は岡山県北部で雪や雨の降るところがある見込みです。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス2度、高松で1度でしょう。6日朝と同じくらいかやや低くなります。日中の最高気温は岡山と高松で12度、津山で10度の予想です。最高