１月６日午後、北海道釧路市の住宅で火事があり、煙を吸ったとみられる高齢の女性が病院に搬送されました。意識はあるということです。火事があったのは釧路市住吉１丁目にある２階建ての住宅です。午後２時ごろ、付近を通行していた人から「建物の２階から黒煙が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ１時間半後に消し止められましたが、警察と消防によりますと、煙を吸ったとみられる住人の高齢女性が病院に搬送されま