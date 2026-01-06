三重県誕生から150周年を迎えた今年、一見知事は6日朝、職員に向けての年頭の挨拶で「近づく危機に備えたい」と強調しました。誕生から150周年を迎えた三重県の一見勝之知事は、午前9時から職員およそ250人の前で年頭の挨拶を行い、県が直面する課題や危機に備えた対策などに力を入れたいと語りました。一見三重県知事：「これから10年、15年で起こってくる危機に備えないといけない。これは当然のことです。当たり前のことを