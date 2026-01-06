アメリカがベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した軍事作戦をめぐり、木原官房長官は「直接の当事者ではなく、詳細な事実関係を十分把握する立場にない」と述べ、評価を避けました。【映像】“軍事作戦”に言及する木原官房長官木原官房長官「わが国は直接の当事者ではなく、詳細な事実関係を十分把握する立場にはないことから法的評価を含め、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます」木原長官は、日本の立場