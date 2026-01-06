北アルプス槍ケ岳で救出活動する長野県警のヘリコプター＝2021年9月長野県警は6日、県内で2025年に発生した山岳遭難は暫定値358件で、24年の321件に続き、統計を開始した1954年以降、最多を3年連続で更新したと発表した。遭難者数は392人だった。登山者に人気がある北アルプスでの遭難が213件と全体の6割を占めた。滑落の他、疲労や転倒など体力不足に起因する遭難が増加傾向にある。長野県には標高2千〜3千メートル級の高山が