ソニーグループとホンダが共同出資するソニー・ホンダモビリティは、電気自動車「AFEELA 1」を2027年前半にも日本市場に投入する考えを明らかにしました。「AFEELA 1」はセダンタイプで、AIを活用し声だけで地図を見たり、音楽が聴けます。「AFEELA 1」の販売価格は約9万ドル（日本円で約1400万円）からで、2026年からアメリカ・カリフォルニア州での納車が始まりますが、5日、アメリカでの記者会見で2027年前半にも日本市場に投入