俳優でシンガー・ソングライターの京本政樹（66）が、6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。VTRで出演した親交深い俳優柳沢慎吾（63）とのエピソードを語った。柳沢は「1時間ぐらい電話する」と明かしており、MCのハライチ岩井勇気は「どっちから電話するんですか」と質問した。京本は「双方に」と答え、「例えば今日でいうと朝8時ぐらいに…」と切り出した。ハライチ澤部佑は「電話してきたの!?