俳優の鈴木福ら映画「禍禍女」（２月６日公開）の出演者らが６日、都内で行われた全国行脚出発式に登場した。「禍禍女」は、お笑い芸人・ゆりやんレトリィバアの初監督作。ゆりやんの恋愛体験のすべてが詰めこまれた恋愛映画であり復讐劇だ。鈴木は「禍禍女、めちゃくちゃおもしろい映画になっている」とアピール。「ゆりやんさんの頭の中、どうなってるんだってことでゾッとする。禍禍しいけど共感する方もいらっしゃると思う