夫婦お笑いコンビ「宮川大助・花子」が６日、奈良・生駒市の芸術会館美楽来で行われた「日本昔ばなし」絵本原画展（７〜１１日）の取材会に出席した。同館の名誉館長を務める２人。同展は１９９０年前後に出版した絵本集「大助・花子の日本昔ばなし」の宮川花子が描いた原画約１５０点の中から３０点余りを９年半ぶりに公開、さらに今回のために書きおろした新作品も展示する。今年は金婚式イヤー（４月９日・結婚５０年）だ