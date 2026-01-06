東京都渋谷区広尾の工場で６日午後２時２０分ごろ、火事が発生。東京消防庁によると、逃げ遅れた３人が屋上に避難したという情報もあり確認を急いでいる。現場はＪＲ恵比寿駅から４００メートルほどの場所。工場は工業用の特殊ガスをあつかう工場だという。午後３時半ごろ、現場には多くの報道陣が集まり、明治通り沿いには東京消防庁のポンプ車や警視庁のパトカーなどが停まり、消防隊員たちが工場の屋上から消火活動を続け