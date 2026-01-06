アメリカによるベネズエラ攻撃が世界に波紋を呼んでいる。1月6日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。 小塚「これを見て戦後秩序みたいなのがガタガタと崩れていくというのが、遂に来てしまったのかなという思いがしたんですよね。アメリカは世界の警察官をずっとやってきていて、お金がもうないとか、イラクやアフガニスタンで長々と駐留して失敗と