中日は６日、メジャー通算１６４本塁打の実績を持つ元エンゼルスのミゲル・サノー内野手（３２）の獲得を発表した。背番号は「２３」。ドミニカ共和国出身のサノーは身長１９６センチ、体重１２６キロ、右投げ右打ちのパワーヒッター。メジャー９シーズン（ツインズ、エンゼルス）で７２２試合に出場し、打率２割３分３厘、１６４本塁打、４２４打点の成績を残している。サノーは球団を通じて「中日ドラゴンズと契約すること