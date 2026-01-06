文化放送で放送中の『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』（毎週水曜日 深夜0時05分～0時25分頃）では、1月7日（水）の放送に、福山雅治がゲスト出演する。 当番組は、King & Princeの永瀬廉がパーソナリティを務めるラジオ番組。2019年6月に放送を開始した永瀬廉にとって初の冠ラジオ番組で、通称『庭ラジ』という愛称で親しまれており、永瀬の自然体なトークをお送りしている。 1月7日（水）の放送