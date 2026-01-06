【モデルプレス＝2026/01/06】俳優・アーティストの福山雅治が、1月7日に文化放送で放送中のラジオ番組『King ＆ Prince永瀬廉のRadioGARDEN』（毎週水曜日深夜0時05分〜0時25分頃）にゲストとして出演する。【写真】福山雅治「イケメンすぎる」デビュー当時の若かりし姿◆福山雅治、「庭ラジ」初登場本番組は、King ＆ Princeの永瀬がパーソナリティを務めるラジオ番組。2019年6月に放送を開始した永瀬にとって初の冠ラジオ番組で