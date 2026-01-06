桜島で噴火 噴煙1000ｍ【6日7日の降灰予報】鹿児島・宮崎 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で6日午後3時58分に噴火があり、噴煙が火口から1000mの高さまで上がりました。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 ６日１５時から２１時までは火口から東方向、６日２１時から２