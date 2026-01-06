森永製菓のチョコレート「ダース」シリーズと、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」のコラボレーションキャンペーンが、1月6日（火）からスタートしている。森永製菓「ダース」×「リラックマ」コラボグッズが当たるプレゼントキャンペーン開催今回は「ひと休み」をコンセプトに、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマの4人が登場するキービジュアルを使用したオリジナルグッズが登場。「ダー