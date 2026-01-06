桜島で6日午後3時58分に噴火が発生し、噴煙が火口から1000メートルの高さまで上がりました。 噴煙は南岳火口からで、南に流れています。 桜島は、その後も連続して噴火していて、気象台は午後4時28分現在、連続噴火が継続していると発表しました。 噴煙は南岳火口からで、南に流れています。 桜島の噴火警戒レベルは3の「入山規制」が継続中です。 ・ ・ ・