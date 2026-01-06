メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で、新たな路面公共交通システム「SRT」の運行が始まるのを前に、6日から試運転が行われています。 「SRT」は、2つのバスの車体をつなげた全長約18mの連節バスで、快適な乗り心地やスムーズな乗り降り、洗練されたデザインが特徴です。 名古屋市が都心部のにぎわいの拡大を目的に導入を決め、2月13日から名古屋駅と栄を結ぶルートで運行が始まります。 1月6日から試