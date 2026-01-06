アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/06営業日時点＝ 上海銅 2.86％ 上海ゴム 0.94％ 大連ポリエチレン 0.43％ 上海重油 0.4％ 大連とうもろこし -0.26％ 上海異形鉄筋 -0.48％ ＊数値は前日比％