ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬にはフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が選ばれた（年齢、所属は２０２５年時点の表記）。投票総数２４８票のうち２２６票を獲得した。同馬は最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースにも選出された。これを受け、同馬を所有する藤田晋オーナーは自身のＸで「フォーエバーヤングが「年度代表馬」「最優秀4歳以上牡馬」「最