◆ニューバランスカップｉｎ時之栖２０２６▽決勝武南（埼玉）４―１藤枝東（静岡）（６日、静岡・時之栖スポーツセンター）武南が藤枝東に４―１で逆転勝ちして優勝を飾った。０―１で折り返した後半は序盤のピンチをしのぐと、同７分に左サイドを突破するカウンター攻撃で同点。さらに２分後のセットプレーで勝ち越すと、同１３分にも加点。同３０分には主将のＭＦ小山一絆（いつき、２年）がダメ押し点を奪い、計４得点の