岐阜県警本部で6日、仕事始め式が開かれ、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の取り締まり強化が呼びかけられました。岐阜県警の三田豪士本部長：「刑法犯認知件数が4年連続で増加し、ここで増勢に歯止めをかけなければ、治安悪化が加速する正念場にあります」仕事始め式には、幹部の警察官およそ60人が出席したほか、県内にある各警察署へ映像が配信されました。三田豪士本部長は、特殊詐欺への対策の